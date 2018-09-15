رد حاسم من ” التجارة ” بعد مماطلة الشركة في مواعيد الصيانة للمكيفات

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن المستهلك يحق له معرفة موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مستقلة.

جاء ذلك ردًا على مواطن، قال في سؤال له : ” تجربة سيئة عايشتها، فبعد شراء مكيفات … تعطلت خلال أسبوع نتيجة سوء التركيب وتهريب الفريون من الوحدة الداخلية. وبعد محاولات إنكار تحملهم المسؤولية ورميها على الوكيل الذي أثبت أن الخطأ بسبب التركيب، بدأت مماطلة المواعيد لأكثر من شهر ” .

وقالت الوزارة في ردها عبر موقع ” تويتر ” : ” يحق للمستهلك معرفة موعد الإنتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مستقلة، في حال لم يلتزم الوكيل تفضّل بتقديم بلاغك عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” مع إرفاق كامل تفاصيل شكواك: هنـــا .