إغلاق باب استقبال الطعون على المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية عن إغلاق باب استقبال التظلمات والطعون لانتخابات مجلس إدارة ‎الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م دون تقديم طلبات التظلمات من قبل المستبعدين أو الطعون على قوائم المرشحين.

جاء ذلك جلال بيان نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن: ” إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن في تاريخ 23/12/1439 برقم (ل.أ /3) لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ( الدورة الثالثة 1438/2018) وإشارات إلى إعلان القوائم الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (ل.أ/13) وتتريخ1/1/1440 والمتضمن التأكيد على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها الرياض خلال الفترة من التاسعة صباحا يوم الأربعاء 2/1/1440الى الساعة الخامسة عصرا يوم السبت 5/1/1440.

وأضاف: تود لجنة الاستئناف إيضاح إنه لمويتقدم لها أي شخص بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح ، وكذلك للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بواسطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المشار إليها، الأمر الذي ترتب عليه قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات.