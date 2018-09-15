غرفة الرياض تعلن توفر 121 وظيفة طرحتها 6 شركات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت غرفة الرياض 121 وظيفة إدارية وفنية بالقطاع الخاص، قامت بطرحها 6 شركات ترغب في شغلها بالمؤهلين من السعوديين والسعوديات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة.

وأوضحت الغرفة أن موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف خلال الفترة من 17 الى 20 سبتمبر الجاري بمقر الغرفة والشركات.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المطروحة تحت مسميات : مسؤولة مركز اتصال، مديرة مركز تدريب، معلمة لغة انجليزية، بائع، موظف مبيعات، أمين مستودع، اخصائي موارد بشرية، استشاري مبيعات.

ويذكر أن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف هي، سمسا للنقل السريع المحدودة، مدارس الروضة الشاملة، اني وداني التجارية، دهانات الجزيرة، أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير، وشركة احمد عبدالله العيسى.