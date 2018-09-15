وظائف إدارية بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد على برنامج التشغيل الذاتي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، عن رغبتها في التوظيف على وظائف إدارية على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والتي سيتم فتح بوابة التقديم بمشيئة الله يوم الأحد 06 / 01 / 1440هـ ولمدة أسبوع.

واشترطت في المتقدم الآتي:

1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2. أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

3. أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

4. لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

5. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

6. إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

7. اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

8. إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

9. إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

10. في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر موقع جامعة الملك خالد الرسمي لمدة أسبوع على الرابط هنـــــا .