أول تعليق لـ علاء مبارك بعد قرار القبض عليه: ستظهر الحقيقة

القاهرة(صدى):

خرج علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أول تعليق له بعد قرار محكمة الجنايات بالقبض عليه وشقيقه جمال مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” التلاعب بالبورصة ” .

وقال علاء في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم، طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب ” .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، عبر الاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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