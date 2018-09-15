قرقاش: أمير الكويت رمز خليجي ويجب على لبنان الالتزام بسياسة النأي بالنفس

أبو ظبي(صدى):

أعرب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، عن رفضه التطاول من قبل قناة ” حزب الله ” اللبناني على رمز خليجي رسمي وشعبي في مقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس.

وأضاف قرقاش : آن الأوان لوضع حدٍّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت.

ويذكر أن الكويت، شهدت حالة من الغضب بين مواطنيها، مطالبين بإغلاق مكاتب قناة المنار اللبنانية بالبلاد، وطرد مراسليها، وذلك بعد التصريحات المتطاولة للإعلامي سالم زهران عبر القناة، بشأن زيارة أمير الكويت لأمريكا، والتي اعتبرها الكويتيين إساءة للأمير ولها مقاصد خبيثة.

اقرا ايضا: