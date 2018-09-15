الأرصاد: 5 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة غدا
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق ( تبوك ،حائل ،الجوف ،الحدود الشمالية ) كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .
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