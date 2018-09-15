الأرصاد: 5 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة غدا

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق ( تبوك ،حائل ،الجوف ،الحدود الشمالية ) كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .