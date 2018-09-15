بالفيديو.. نايف هزازي يقدم الاعتذار للجميع ويؤكد: مستعد لأي عقوبة

نواف السالم(صدى):

قدَّم نايف هزازي مهاجم نادي أحد، الاعتذار إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما بدر منه بعد مواجهة الأهلي أمس، وكذلك اعتذر للقناة الناقلة.

كما اعتذر ” هزازي ” ، لكل الرياضيين داخل السعودية وخارجها، مؤكدًا أنه مستعد لأي عقوبة، مؤملًا من الجهات المختصة اتخاذ إجراء صارم بحق المذيع.

وكان قد وقع مشادة قوية بين مذيع قناة دوري بلس واللاعب بسبب أن المراسل طلب للمقابلات التليفزيوينة عقب اللقاء لاعبين من أحد وهما تامر الحاج وزهير العروبي وتفاجأ المذيع بتواجد نايف هزازي من أجل المقابلة التليفزيونية مما أثار غضبه وقال له أنا لم أطلبك، ما أدى إلى حدوث مشادة بينهما.