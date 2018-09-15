بالفيديو.. ” منى المذبوح ” تكشف سبب تطاولها على المصريين

بيروت(صدى):

أوضحت اللبنانية منى المذبوح، اليوم الإثنن، سبب تطاولها على المصريين في مقطع فيديو والذي تسبّب في القبض عليها وسجنها.

وقالت المذبوح في فيديو نشرته قناة الجديدة اللبنانية : إنها في عام 2006 أجرت عمليتي قسطرة بالمخ، إحداهما فشلت والأخرى نجحت، وكان خطر العمليات على المخ يمثل 25%، ومن بعدها أصبح لديها حالة عصبية ولا تهدأ إلا بعد أن تتناول أدوية الاكتئاب والأعصاب.

وأضافت: سأعد من 1 إلى 100 قبل أن أتحدث، لأني من النوع الذي يسبق لساني عقلي.

ويذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي رحّلت، اللبنانية منى المذبوح، إلى لبنان بعد خروجها من سجن القناطر، حيث صدر ضدها حكم بالسجن المشدد سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، بسبب التطاول على المصريين.