” الزقعان ” بدلا من ” الغامدي ” في مواجهة الاتحاد والقادسية

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني لنادي الاتحاد، الأرجنتيني رامون دياز، ضم اللاعب علي الزقعان إلى قائمة الفريق في مباراة اليوم السبت، بديلًا للاعب عبدالرحمن الغامدي.

وجاء ذلك عبر حساب العميد على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث يلتقي الاتحاد بنادي القادسية، مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع نادي الاتحاد، في الفوز بلقب بطولة دوري المحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق القادسية في تحقيق مركز جيد بالمنافسة.