بالفيديو.. مشهد لا يصدق.. رضيعة تستعرض مهاراتها في السباحة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، لقطات لا تصدق لقيام طفلة رضيعة، لا تبلغ من العمر سوى عام واحد، باستعراض مهاراتها الاستثنائية في السباحة، وذلك في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وظهرت الطفلة التي تدعي ” كاسيا ” خلال المقطع، وهي تتقلب على ظهرها وبطنها في ثواني، وتحرّك قدميها وذراعيها في حوض السباحة بمفردها، ودون مساعدة من أحد.

ورصد الفيديو، الرضيعة وهي تتحرك بكل مرونة في المسبح، حتى وصلت إلى السلم المؤدّي للخروج من الحوض بسهولة، حيث ووقفت على حافته وهي تبتسم، في غاية السعادة والاستمتاع.