المملكة تتقدم في التصنيف العالمي للتنمية البشرية

نايف السالم(صدى):

كشفت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، عن تقدم المملكة في التصنيف العالمي للتنمية البشرية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 39 بين 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية للعام 2017.

وصنفت المملكة بذلك بين الدول العالية جدًا في التنمية البشرية؛ حيث يأتي ذلك بفضل الجهود المبذولة في البلاد على كافة الأصعدة من جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص لتعكس هذه الجهود الأهداف التي بنيت عليها رؤية 2030.

وجاءت على رأس القائمة، النرويج التي احتلت المرتبة الأولى وسويسرا الثانية وأستراليا الثالثة وأيرلندا الرابعة ثم ألمانيا بالمرتبة الخامسة؛ بينما كان التراجع الأكبر في مؤشر التنمية البشرية من نصيب الدول التي تعاني من صراعات من بينها سوريا و ليبيا و اليمن.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر التنمية البشرية العالمي يرتكز على 3 أركان رئيسية هي متوسط العمر المتوقع واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة.