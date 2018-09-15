” جوجل ” توقف العمل بتطبيق Inbox

وكالات(صدى):

اتخذت ” جوجل ” قرار بإيقاف العمل بتطبيق صندوق البريد الخاص بها ” Inbox ” ، حيث سيتعين على المستخدمين التحول إلى اعتماد تطبيق وخدمات ” Gmail ” التابع للشركة.

وعن ذلك، قال فريق ” Inbox ” على ” تويتر ” : ” على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعدتمونا على تحسين البريد الإلكتروني، سنركز على Gmail وسنقول وداعًا إلى Inbox في نهاية مارس 2019 ” .

من الجدير بالذكر أن المتجر الإلكتروني ” جوجل بلاي ” قام بتنزيل تطبيق ” Inbox ” أكثر من 10 ملايين مرة منذ إطلاقه مقابل مليار تنزيل لـ ” Gmail “