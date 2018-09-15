بالصور.. مدني المجاردة يغلق مدرسة.. و ” التعليم ” تعيد فتحها

أبها(صدى):

أوصى الدفاع المدني، بإغلاق مدرسة ” ابن الأثير ” الابتدائية بالمجاردة؛ نظرًا للخطر الذي يشكله على منسوبيه؛ حيث نقلت الدراسة للفترة المسائية بمدرسة ” عبدالله خياط ” ، لفترة وجيزة، ثم أُعيد الطلاب إلى ذات المدرسة خلال فترة بسيطة، رغم عدم مشاهدة الآليات وهي ترمم المدرسة.

ومن جانبها، أكدت مصادر، أن إعادة الدراسة إلى المبنى تمت مخاطبة بين الدفاع المدني بالمحافظة ومحافظ المجاردة للتساؤل حول العودة إلى المبنى دون إشعار الدفاع المدني؛ فيما قالت ” تعليم محايل ” بأن مصادقة الشؤون الهندسية بالتعليم صدرت بعد تلافي جميع الملاحظات وتحديث المبنى وترميمه وإصلاح الكهرباء، على مسؤولية مهندسي التعليم الذين يعرفون عملهم.