بالصور.. امرأة تخسر 130 كيلو من وزنها ثم تنتحر

لندن(صدى):

قررت امرأة بريطانية الجنسية، إنهاء حياتها بنفسها، بعد فقدانها لـ 130 كيلو جرام من وزنها، حيث شعرت بالاكتئاب، بالرغم من حصولها على القوام الرشيق الذي حلمت به.

وتمكنت كيلي بيرندريد البالغة من العمر 37 عامًا، قبل انتحارها، من إنقاص وزنها الضخم من 210 كيلو جرام حتى 70 كيلو، ولكن يبدو أن مظهرها الرشيق الجديد، لم يكن كافيًا ليمنحها السعادة، بل ازدادت حالتها سوءًا مع مرور الوقت، لتقرر الانتحار شنقًا.

ومن جانبه، أوضح زوج ” كيلي ” ، أنها أصبحت أكثر اكتئابًا كلما فقدت وزنها، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في المعدة في عام 2015م، لافتًا إلى أنها قد حاولت الانتحار مرتين قبل ذلك، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.