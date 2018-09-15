” جوارديولا ” يحدد أفضل نسخة لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

حدد بيب جوارديولا المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أفضل نسخة لريال مدريد حيث وقع اختياره على الفريق الذي لعب في آخر الثمانينات.

وأوضح ” جوارديولا ” قائلًا: ” ريال مدريد الذي كان يطلق عليه ” خماسية النسر ” آخر الثمانينات، مع كل الاحترام الواجب، هو أفضل ما رأيته ” ، مضيفًا: ” كان من دواعي سرورنا أن نراهم يلعبون ذلك الوقت، كنا سعداء لأن ميلان آريغو ساكي قضى عليهم في أوروبا، ويوهان كرويف أخبرنا دائمًا أننا أفضل منهم. ”

وتابع: ” قبل مباراة تينيريفي على سبيل المثال، أخبرنا أن ريال مدريد سيخسر وكان متأكد من ذلك ، وكما تعلمون كانت في اخر جولة وهي المباراة التي اهدتنا لقب الدوري. “