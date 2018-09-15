بالفيديو.. بكاء المؤذن الشاب ” قصاص ” بأول أذان له في المسجد النبوي
أظهر مقطع فيديو، المؤذن الشاب محمد بن مروان قصاص، وهو يجهش بالبكاء في أول أذان له بمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وهو يصدح بصوته الندي نداء الحق من مكبرية المسجد النبوي الشريف.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر؛ فيما كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد زفت ثلاثة مؤذنين متميزين لمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة هم محمد بن مروان قصاص، وحسن بن عبدالرحمن خاشقجي، وأحمد بن محمد صالح الأنصاري.
Abo Ahmed[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 45 دقيقة
صورني وانا ماادري
مغرد[ عدد التعليقات: 2237 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياليتنى يا اذن ولومره فيه شكلى باروح اول واحد واشيل المكرفون واذن اسبقهم
شخبطه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يبارك له هذا الشرف العظيم بأن يؤذن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم…..
لا تمسخروا على هذا الرجل فإنه بكى لشرف المكان والعمل …..
إنه خير من يبكي لكلب أولالممثل أو لسياره أو لجائزه أو مسابقه غنائيه أو ,,,…!!!!!؟؟؟