بالفيديو.. بكاء المؤذن الشاب ” قصاص ” بأول أذان له في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، المؤذن الشاب محمد بن مروان قصاص، وهو يجهش بالبكاء في أول أذان له بمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وهو يصدح بصوته الندي نداء الحق من مكبرية المسجد النبوي الشريف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر؛ فيما كانت ‏الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد زفت ثلاثة مؤذنين متميزين لمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة هم محمد بن مروان قصاص، وحسن بن عبدالرحمن خاشقجي، وأحمد بن محمد صالح الأنصاري.