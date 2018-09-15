بالفيديو.. ” تسعيني ” يقفز من طائرة على ارتفاع شاهق

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، رجل تسعيني، وهو يقفز من طائرة على ارتفاع شاهق، وذلك لأوّل مرة منذ تنفيذه آخر قفزاته منذ 74 عامًا، حين قفز من طائرة إلى منطقة النورماندي في فرنسا، أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأظهر المقطع، قيام المحارب المسن القديم هاري ريد، البالغ من العمر 94 عامًا، بالقفز من الطائرة من ارتفاع أكثر من 3000 متر.

ومن جانبه، أكد الطبيب الخاص بالمحارب ” ريد ” ، أن قلبه سليم كرجل في منتصف العمر، مشيرًا إلى أن قفزته لا تشكّل أي خطورة عليه.