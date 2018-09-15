دوريات الأمن تحبط محاولة مواطن سرقة صراف آلي بمحطة وقود في بيشة

تركي السالم(صدى):

تمكنت إحدى دوريات الأمن بمحافظة بيشة، من إحباط محاولة مواطن ” ثلاثيني ” ، سرقة صراف آلي بمحطة وقود في مثلث ” رنية – بيشة ” .

جاء ذلك بعد أن لاحظت دوريات الأمن، قيام شخص بتكسير صراف آلي موجود بإحدى محطات الوقود في بيشة، وحين حاول رجال الأمن توقيفه، فر هاربًا بسيارته، ليصطدم بالدوريات، ويتجه نحو محافظة رنية.

ونجحت الدوريات الأمنية في متابعة المتهم، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، ثم الإطاحة به لى طريق رنية، وذلك بعد مدة وجيزة من محاولته سرقة الصراف الآلي.

جدير بالذكر، أن دوريات الأمن قد سلمت المتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.