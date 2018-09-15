فتاة تتعرض لاغتصاب وحشي لمدة 12 عاما

لندن(صدى):

تعرضت فتاة بريطانية لاغتصاب وحشي على مدار 12 عامًا من قبل عصابة؛ وذلك بعد اختطفها منذ أن كانت تبلغ من العمر 15 عامًا من أمام موقف سيارات.

وبالتطرق للتفاصيل، توجهت ذات يوم سيارة لمتجر بقالة وحينها تلقت مكالمة من شخص يقول إنه يراقبها وبحوزته شيء يخصها، وبالفعل ذهبت إلى هناك وتم دفعها نحو سيارة لتركب بها بجوار شاب غريب.

وروت الفتاة التفاصيل، قائلة: ” الشاب أخذني إلى منزله ثم طلب مني هاتفي وأخرج منه بطاقة الهاتف وكسرها نصفين، ثم اغتصبني للمرة الأولى وحينها شعرت بالغضب والاشمئزاز، وبعدها تكرر الأمر كثيرا طوال 12 عامًا ” .

وتابعت: ” حملت 8 مرات ولكن تم إجهاضي في عيادات غير شرعية ليس هذا فقط، بل تم إجباري أيضًا على الطبخ والتنظيف، وإذا خالفت أوامره تعرضت للضرب والتعذيب ” .

واستكملت: ” كنت أخرج لأحضر طلبات من محل بقالة قريب من المنزل وذات يوم، قابلت والدتي وكنت بصحبة أولاد من خطفني، وهو رجل يدعى جيري، لم استطع أن أمنع نفسي واحتضنت أمي، ولكن أولاد الرجل صدموا رأس والدتي في زجاج السيارة واختفيت من جديد ” .

وأوضحت الفتاة أن الرجل الذي اختطفها، قام باخراج وثيقة رسمية تُفيد بأنه تزوجها وبعد 7 سنوات قال إنه طلقها وسلمها لشخص آخر اغتصبها، وحاولت الهروب مرات عديدة ولكنها فشلت، لكنها ذات مرة سرقت هاتف الرجل و20 جنيهًا إسترلينيًا، وطلبت ” تاكسي ” ليوصلها إلى منزل أهلها.