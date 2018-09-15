شرب ” القهوة ” صباحا يسبب الخمول

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب القهوة والكافيين أول شئ في الصباح ليس هو الحل الأفضل، حيث يتم إنتاج ” الكورتيزول ” في الصباح وهو الهرمون الذي يخرجنا من السرير بالأساس ويمدنا بالطاقة.

فبتناول ” الكافيين ” في الصباح يستبدل مصدر الطاقة الأساسي بالكافيين؛ ومع الوقت والاحتياج الدائم للكافيين، يبدأ الجسم بالاعتماد على الكافيين بدلاً من ” الكورتيزول ” .

كما تقلل القهوة من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل صحيح؛ وهو ما يسبب الخمول ولكن في حالة عدم الاعتماد على الكافيين ينتج ” الكورتيزول ” بشكل طبيعي؛ مما لا يدع للقهوة أي تأثير في اليقظة عليك.