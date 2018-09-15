” حساب المواطن ” يوضح كيفية إضافة الزوجة الثانية للتابعين

عادل الحربي(صدى):

وجه مغرد لـ ” حساب المواطن ” تساءل خاص بكيفية إضاقة الزوجة الثانية للتابعين، قائلاً: ” أريد أن أضيف زوجتي معي في التابعين، لكن باقي كارت العائلة لم أستخرجه بعد ( زواج جديد ) ” .

ورد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” لا بد من تحديث البيانات في الأحوال المدنية ومن ثم إضافة التابع، ولمعرفة كيفية إضافة تابع بإمكانك الاطلاع على الرابط التالي