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” حساب المواطن ” يوضح كيفية إضافة الزوجة الثانية للتابعين

” حساب المواطن ” يوضح كيفية إضافة الزوجة الثانية للتابعين
عادل الحربي(صدى):

وجه مغرد لـ ” حساب المواطن ” تساءل خاص بكيفية إضاقة الزوجة الثانية للتابعين، قائلاً: ” أريد أن أضيف زوجتي معي في التابعين، لكن باقي كارت العائلة لم أستخرجه بعد ( زواج جديد ) ” .

ورد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” لا بد من تحديث البيانات في الأحوال المدنية ومن ثم إضافة التابع، ولمعرفة كيفية إضافة تابع بإمكانك الاطلاع على الرابط التالي


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 1 ساعة

المتزوج ثنتين كل وحدة لها كرت عائلة خاص والا يضيفهم في نفس الكرت ؟؟

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