بالفيديو.. استقالة قاضي بعد وضع يده على امرأة بطريقة خاطئة

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قاضيًا أمريكيًا وهو يضع يده على ظهر امرأة جاءت إلى المحكمة لأجل طلب الحماية، ثم تطوّرت الأمور إلى صراخ وتوقيف للمرأة؛ حيث ذهبت إلى المحكمة لطلب الحماية من المحكمة وهذه الميزة القضائية مفتوحة في الولايات المتحدة أمام الأشخاص الذين يواجهون خطرًا محدقًا سواء تعلق الأمر باعتداءٍ محتمل أو وشيك.

وتوجهت الفتاة إلى المحكمة متأخرة؛ لأن هذه الطلبات تُقدم قبل ساعة معينة، وبالتالي لا محيد عن العودة في اليوم التالي، استشاطت غضباً وأخذت تصرخ في ممرات المحكمة؛ فيما خرج القاضي مايكل باشمان؛ بلباسه من قاعة الحكم وسار وراء جاكسون؛ ثم دعاها لترافقه، وظهر وهو يضع يده على عنقها وظهرها.

ومن جانبه، قال القاضي أنه لمس الشابة لأجل إرشادها داخل قاعة المحكمة، كما أنه لم يقصد أي إساءة، فيما اضطر إلى تقديم الاستقالة بعدما وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يقدم استقالته بشكل طوعي ويحفظ ماء الوجه، وإما أن يرفض ويتم إنهاء خدماته من قِبل السلطات القضائية.