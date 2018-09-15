مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب نيمار

نواف السالم(صدى):

أوضح مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، سبب غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن مباراة الجمعة ضد سانت إتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وصرّح ” توخيل ” قائلًا: ” لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح الجمعة.. عادة ما يقول لي نعم أريد أن ألعب، إلا أنه هذه المرة قال لا أعرف ” ، مضيفًا: ” عندما يقول لي نيمار ذلك، فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني! تحدثنا بكل صراحة، وقلت له أن في إمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد، لن أقدم على أي مخاطرة. ”

وأشار المدرب الألماني، إلى أن سبب قلة النوم يعود إلى تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة والسلفادور.