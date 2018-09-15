وظائف شاغرة بجمعية ” طيبة ” للإعاقة الحركية

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جمعية ” طيبة ” للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، وظيفتين شاغرتين للرجال، من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي اجتماعي: بكالوريوس علم اجتماع، والأولوية لمن لديه خبرة في المجال.

– محاسب: بكالوريوس محاسبة، والأولوية لمن لديه خبرة في المجال.

وكشفت الجمعية، عن مميزات الالتحاق بتلك الوظائف، وهي: راتب مجزي، ومدة العمل خمسة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات باليوم، وإجازة ثلاثين يومًا في السنة، وتأمين صحي، علمًا بأن الوظائف للرجال فقط.

وأوضحت ” طيبة ” ، أنه يشترط بهذه الوظائف، اجتياز المقابلة الشخصية، والراتب يُحدد بعد المقابلات، مشيرة إلى أنه سوف تجري المقابلات تباعًا، وقد يتم التوظيف أثناء فترة الإعلان.

فيما أكدت الجمعية، أن التقديم متاح حاليًا، ويستمر حتى تاريخ 30/9/2018م، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف المُعلنة، إرسال السيرة الذاتية لهم، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]