القبض على نجلا حسني مبارك بقضية ” التلاعب في البورصة “

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، أمرًا بالقبض على نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال مبارك و3 آخرين، وحبسهم في قضية التلاعب في البورصة.

حيث أسندت النيابة إلى جمال مبارك؛ بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

من الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قررت في يوم 19 أغسطس الماضي تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك وآخرين فى القضية المعروفة بـ ” التلاعب بالبورصة ” ، لجلسة اليوم 15 سبتمبر؛ لإيداع تقرير لجنة الخبراء، والتي نطقت بالحكم فيها بالقبض عليهم.