الإعلان عن ملتقي توظيف نسائي بشركة ” الشايع “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الشايع ” الدولية عن ملتقى توظيف نسائي فوري، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية ” مُمثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع ” ؛ للعمل في مول ” الرياض بارك ” بمجال المبيعات.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية ” الجنسية، وأن يكون عمر المتقدمة من 19 سنة إلى 40 سنة.

وأبانت الشركة أن موعد المقابلة سيكون الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م من الساعة 9:30 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، بمقر إدارة شركة الشايع ” البوابة الاقتصادية، مخرج 8، حي قرطبة، بوابة رقم 5 ” ، مع إحضار نسخة من السيرة الذاتية ونسخة من بطاقة الأحوال.

ودعت الشركة الراغبات في الالتحاق بالوظائف التالية، لإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:هنا