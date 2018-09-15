بالفيديو.. أفضل طريقة لتسريع الحرق وتخسيس البطن
من المشكلات التي يواجهها الكثيرون، بطء عملية حرق الجسم للدهون، الأمر الذي يجعل الكثير يصابون بالإحباط، وعدم الاستمرار في اتباع أي أنظمة ريجيم.
وتحدث دكتور التغذية محمد صالح ، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن أفضل طرق تسريع عملية حرق الجسم للدهون، والتخلص من دهون البطن في أقل وقت ممكن.
وقال دكتور محمد ، هناك طريقتين هامتين للتخلص من دهون البطن ، فإذا كانت هناك دهون في منطقة البطن بالنسبة للسيدات فهذا دليل على زيادة مفرطة في إفراز هرمون الاستروجين ، فإذا تمكنا من تقليل إفراز هرمون الأستروجين ستقل دهون البطن ، وبالنسبة للرجال سبب دهون البطن زيادة في إفراز هرمون الإنسولين .
وتابع ، فإذا عانى الرجل من الإفراط في هرمون الإنسولين أن يقلل تناول الطعام ، حيث أنه عندما يتناول الطعام حتى وإن كانت قليلة يؤدي ذلك زيادة إفراز هرمون الإنسولين ، وخاصة تناول السكريات والشيكولاته .
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 22 دقيقة
يا دكتور محمد اذا فيه دهون بالبطن دا بيدل على انه طفس
ابو غالب[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 12 دقيقة
عن تجربتي في التخسيس وانقاص الوزن اولا ابتعدت عن اكل الرز بجميع انوعه من المندي والمضبي والكبسه والمقليات والدهنيات والوجبات السريعة والمياه الغازية اتناول خبز البر في كل الوجبات مع السلطة الخضراء والاسماك والدجاج المشوي والمسلوق والفوكه والخضروات انخفض وزني خلال سنه كاملة 20 كغم طبعا مع ممارسة رياضة الركض او المشي والسباحة وركوب الدرجات الهوائية