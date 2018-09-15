بالفيديو.. أفضل طريقة لتسريع الحرق وتخسيس البطن

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات التي يواجهها الكثيرون، بطء عملية حرق الجسم للدهون، الأمر الذي يجعل الكثير يصابون بالإحباط، وعدم الاستمرار في اتباع أي أنظمة ريجيم.

وتحدث دكتور التغذية محمد صالح ، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن أفضل طرق تسريع عملية حرق الجسم للدهون، والتخلص من دهون البطن في أقل وقت ممكن.

وقال دكتور محمد ، هناك طريقتين هامتين للتخلص من دهون البطن ، فإذا كانت هناك دهون في منطقة البطن بالنسبة للسيدات فهذا دليل على زيادة مفرطة في إفراز هرمون الاستروجين ، فإذا تمكنا من تقليل إفراز هرمون الأستروجين ستقل دهون البطن ، وبالنسبة للرجال سبب دهون البطن زيادة في إفراز هرمون الإنسولين .

وتابع ، فإذا عانى الرجل من الإفراط في هرمون الإنسولين أن يقلل تناول الطعام ، حيث أنه عندما يتناول الطعام حتى وإن كانت قليلة يؤدي ذلك زيادة إفراز هرمون الإنسولين ، وخاصة تناول السكريات والشيكولاته .