الأمير هاري يثير الجدل بطبيعة علاقته مع جدته الملكة إليزابيث

لندن(صدى):

أثار الأمير البريطاني، هاري الجدل بإفصاحه عن سر علاقتة بجدته الملكة إليزابيث الثانية، لافتًا إلى إنه ما زال يشعر بالفزع حين يلتقي جدته الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكينغهام على الرغم من كونه حفيدًا يبلغ 33 سنة من العمر؛ حيث جاء ذلك خلال حديثه لفيلم وثائقي سيسمى ” ملكة العالم ” .

ويدور الفيلم حول الحياة اليومية للأسرة الملكية في بريطانيا، فيما ظهر الأمير هاري وهو يقدم إرشادات لفريق مختص في الضيافة جاء من منطقة الكاريبي كي يعمل في قصر الملكة، ناصحًا الطاقم الذي قضى أسبوعين في قصر باكينغهام.

وقال الأمير هاري لطاقم العمل: ” إذا التقيتم الملكة في ممرات القصر فلا تصابوا بالفزع، وعلى كل حال ستصابون، وذاك يحصل لنا جميعا “، مضيفًا: ” لقد قضيتم في هذا القصر أسبوعين وهذه المدة أطول مما قضيته أنا في المكان. “