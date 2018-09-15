بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.. ” مودريتش ” يدفع 1.2 مليون يورو

طلال الغامدي(صدى):

دفع لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الكرواتي لوكا مودريتش، غرامة لمصلحة الضرائب الإسبانية قيمتها 1.2 مليون يورو؛ بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية اتهمت ” مودريتش ” بتزوير بعض الأوراق الخاصة بالسنة المالية لعام 2012.

حيث قام ” مودريتش ” دفع في إسبانيا قيمة الضرائب بداية من 31 أغسطس حتى 31 ديسمبر فقط، عندما وقع للفريق “ الملكي ” والشهور الباقية كان عليه أن يسددها في إنجلترا.

وطالبت الوكالة ” مودريتش ” بدفع المبلغ عن طريق إجراءات إدارية، وبالفعل قام اللاعب بدفع المبلغ المطلوب مع تقديم التماس ضد هذا القرار.