” العدل ” : مكاتب المساندة النسائية قدمت 47 ألف خدمة خلال عام

سعيد العجل(صدى):

قدمت مكاتب المساندة النسائية في محاكم الأحوال الشخصية في (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وجدة)، 47 ألف خدمة استفاد منها 26 ألف امرأة، وذلك خلال العام المنصرم 1439 هـ.

وتمثلت تلك الخدمات في التعريف بصحائف الدعوى وكيفية تحريرها، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن بشرح الخدمات، إلى جانب توعيتهن قانونياً في قضايا الأحوال الشخصية، وتبيان آلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.

واحتلت مكاتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة المركز الأول من حيث إجمالي الخدمات بـ(15156) خدمة مقدمة لـ(6979) مستفيدة، تلتها المدينة المنورة بـ(13636) خدمة استفاد منها (4353) مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ(8718) خدمة استفاد منها (6854) امرأة، والرياض بـ(5736) خدمة استفاد منها (5467) امرأة، وجاءت الدمام في الترتيب الأخير بـ(4534) خدمة استفاد منها (2694).

وتهدف وزارة العدل إلى التوسع في إشراك القطاع الثالث -غير الربحي -في الخدمات العدلية التي تقدمها المحاكم، من خلال عدة مبادرات تقدمت بها ضمن برنامج التحول الوطني 2020.​