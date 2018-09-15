ريال مدريد يوضح حقيقة تعاقده مع نجم بورتو

نواف السالم(صدى):

أوضح نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة التعاقد مع لاعب وسط بورتو البرتغالي، المكسيكي هيكتور هيريرا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرّح جوليان لويتيغي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه لا نية للنادي في التعاقد مع اللاعب، مضيفًأ: ” الحديث عن رغبتنا في ضم هيكتور هيريرا مجرد شائعات، نحن لا نبحث عن التعاقد مع لاعب وسط، لم أقم بزيارة فريق بورتو، ذهبت إلى المدينة في عطلة صيفية مع عائلتي، لم أقابل هيريرا. ”

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب تألق مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2019 بروسيا، بالإضافة إلى مشاركته فيما يقارب في 200 مباراة مع فريقه البرتغالي منذ قد