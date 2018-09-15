سعد المجرد مهدد بالعودة للسجن

أماني الغامدي(صدى):

رفض النائب العام الفرنسي إطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد، على وقع سعي محاميه للخروج بحل للقضية كي لا يتم اعتقاله وإعادته إلى السجن حتى موعد النطق بالقضية.

وفي السياق نفسه، سيتقدّم محامي الفنان المغربي بأدلة تؤكد أنّ العلاقة بين المجرد والفتاة كانت برضاها ولذلك لا يمكن اعتبار القضية اغتصابًا.

وسيقف ” المجرد ” أمام قاضي الحريات في محكمة ” دراكتيون ” في سان تروبيه جنوب فرنسا، للمرة الثالثة؛ حيث من المقرر أن يستمع فيها القاضي مجددًا إلى إفادة المجرد للمقارنة بين إفادته السابقة والإفادات التي سيدلي بها.