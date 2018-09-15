مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال ذوي القدرات بجدة يحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

حسين العلي(صدى):

تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة افتتح سعادة الدكتور محمد مجددي مدير إدارة التأهيل بالشؤون الصحية بمحافظة جدة الحفل الذي أقيم بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي القدرات الفائقة بمقره بمدينة بجدة ، بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي وذلك برعاية مركز براها للعلاج الطبيعي ومشاركة القطاعات الحكومية والقطاعات الصحية والمستشفيات وشركات المعدات الطبية بمحافظة جدة . ويتضمن الاحتفال معرض لمنتجات العلاج الطبيعي وفعاليات ترفيهية للحضور بحضور عدد من رجال الأعمال ومدراء القطاعات الحكومية والشركات .

وقد تضمنت الجهات الحكومية المشاركة المديرية العامة لحرس الحدود الذين شاركوا بجناح للتعريف بخدمات الإنقاذ والعربات المخصصة لنزول المعوقين للبحر والخدمات الأخرى المميزة التي تقدمها الإدارة مثل الإشراف على شاطئ الإسكندرية في مدينة جدة وعمل المنزلقات المائية للمعوقين. كما شاركت إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بجناح للتعريف بالخدمات الجليلة التي تقدمها هيئة الدفاع المدني في مجال التوعية وخصوصاً بالطرق الصحيحة لإخلاء كبار السن والمعاقين من المجمعات والدور السكنية.

كما شاركت إدارة مكافحة المخدرات بجناح للتعريف بالجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة دخول المخدرات إلى بلادنا العزيزة والتعريف بأنواعها للزوار وللمدارس والمراكز المشاركة. وأيضاً شاركت هيئة الهلال الأحمر بجناح تعريفي عن الإسعافات الأولية وخصوصا للمعوقين الذين قد يصابو بنوبات وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الحالات.

علماً بأن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بجدة شاركوا بجناح كبير جدا تضمن أركان للتعريف بالإدارات التالية : إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة جدة – إدارة التثقيف الاكلينيكي بالصحة العام – جمعية أدفى للتصلب العصبي – المجموعة الاستشارية للتصلب العصبي – مستشفى الملك عبدالعزيز (المحجر) – الرعاية الصحية المنزلية بالشئون الصحية – الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي .

كما شاركت بعض الشركات الطبية ، وجهات حكومية أخرى ، ومراكز علاج طبيعي .

ومن الجهات التي شاركت في المناسبة : الكلية التقنية بجدة – قسم العلاج الطبيعي بجامعة الملك عبدالعزيز – كلية طب الاسنان بجامعة الملك عبدالعزيز – التربية الخاصة بتعليم جدة – كلية البترجي – فريق لحظات التطوعي عيادات اندلسية لصحة الطفل لونج – الفنانة إيمان منياوي – الاستاذة/ روعة ميرة – نادي الابطار – مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك الملك عبدالعزيز – الطب الوقائي لمستشفى الحرس الوطني – مركز قطب للعلاج الطبيعي – نادي الابطال– مركز براها الطبي وكانت هناك مشاركة من قبل بعض المراكز المتخصصة في الإعاقة ، وعدة جمعيات خيرية .

علماً بأن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي القدرات الفائقة بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز “رحمه الله” وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون ألف متر مربع ويقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز ، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.