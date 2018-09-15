300 طائرة درون يشكلون علم المملكة باليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر 2018، استعداد المملكة لتحطيم رقم قياسي آخر تدخل به موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، عبر رسم أكبر علم في العالم.

وستقوم 300 طائرة درون بتشكيل كلمة التوحيد والسيف، فيما ترسم الألعاب النارية جسم العلم، الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترًا.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للترفيه تحضر لتنظيم فعاليات متعددة ومتنوعة بمختلف مدن المملكة بمناسبة اليوم الوطني، حيث تستعد لتدشين عروض فنية، وضوئية، وألعابًا نارية ضخمة، واستعراضات للقوات الجوية الملكية.