إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم

طهران(صدى):

وجه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، تهديدًا للاتحاد الأوروبي بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم، متهمًا الأوروبيين بالسلبية، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وهدد ” ظريف ” الاتحاد الأوروبي بردّ فعل من إيران في حال اختل التوازن بين الأخذ والعطاء، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن يكون رد فعل إيران في ذلك هو إلغاء الاتفاق النووي، بل من الممكن ” أن نخفض من تطبيقه ” ، لافتًا إلى إمكانية استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل مكثف.

فيما طالب وزير الخارجية الإيراني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتطبيق قانون الحجب، ومعاقبة الشركات، وذلك إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

جدير بالذكر، أن أمريكا كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الدولي، وخطة العمل المشتركة الشاملة، الذي يحد من توسع إيران في قدراتها النووية، وفرضت عقوبات جديدة على طهران في أغسطس الماضي، مهددة كل من يخالف تلك العقوبات على مستوى العالم.