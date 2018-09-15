مقتل قياديين حوثيين بارزين جنوب صعدة

فهمي محمد(صدى):

لقي قياديان ميدانيان بارزان، تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مقتلهم، صباح اليوم السبت، أثناء مواجهتهم مع قوات دعم الشرعية، وذلك في مران جنوب غرب محافظة صعدة في اليمن.

وكشفت مصادر يمنية، عن هوية القياديين الحوثيين، وهما: ” أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي ” ، والذين قُتلوا مع عدد من مرافقيهما، في مواجهات عناصر الجيش الوطني اليمني، وتحديدًا بمنطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وكانت منطقة مران، قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، مواجهات مع الجيش اليمني، بدعم قوات التحالف، أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 50 مسلحًا تابعًا للمليشيا الإرهابية.