توحيد رموز الطوارئ في جميع القطاعات الصحية بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أبدى المجلس الصحي السعودي موافقته على توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

وطالب المجلس القطاعات الصحية بضرورة إجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت ” إلكترونية أو ورقية ” ، وإضافته في بطاقة التطعيم التي تتضمن معلومات عن تطور الطفل الجسماني والعقلي والحركي لجميع الأطفال.

وعن الأحداث السلبية المتعلقة بسلامة المرضى، فإن المجلس شدد على أهمية الإفصاح عن الأحداث السلبية المتعلقة بسلامة المرضى وخاصة الجسيمة وتعزيز الشفافية؛ وذلك لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة.

أما فيما يتعلق بتعريف الأحداث الجسيمة، فإنه تقرر أن يعدّ المركز السعودي لسلامة المرضى قواعد الإفصاح عن الأحداث الجسيمة بين القطاعات الصحية ورفعها للمجلس الصحي السعودي للموافقة عليها.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الصحي السعودي ” 83 ” ، الذي عُقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس.