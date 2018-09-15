الكشف عن تفاصيل مسلسل عادل إمام الجديد

نواف السالم(صدى):

بدأ النجم المصري الكبير عادل إمام، في التحضير لمسلسله الجديد حاليًا، تمهيدًا لخوض السباق الرمضاني القادم، والذي يتعاون فيه مع الفنان محمود البزاوي، كاتب السيناريو، ومن إخراج ابنه رامي إمام.

ويعد هذا المسلسل، سابع تعاون تليفزيوني بين الأب عادل إمام وولده، حيث يلعب ” إمام ” بالمسلسل دور طبيب نفسي تابع لمسؤول سياسي كبير، علمًا بأنه لم يُستقر بعد على اختيار باقي أبطال المسلسل، وسوف يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعكف ” البزاوي ” حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، وذلك بعد إعجاب ” إمام ” بفكرته، ولكنه لم يستقر على اسمه حتى الآن، ومن المقرر انطلاق التصوير في يناير المقبل.

جدير بالذكر، أن النجم عادل إمام قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسله ” عوالم خفية ” ، بمشاركة الفنانين صلاح عبدالله وفتحي عبدالوهاب وهبة مجدي.