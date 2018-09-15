” جوليانو ” يستمر في تحقيق الانتصارات مع النصر

نواف السالم(صدى):

يستمر اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور، محترف ” جوليانو ” يستمر في تحقيق الانتصارات مع النصرالقادم من صفوف نادي ” فناربخشة ” التركي، تألقه في الموسم الحالي من كأس الأمير محمد بن سلمان.

حيث استطاع ” جوليانو ” من تسجيل هدف النصر الثاني في الفوز ” 2-1 ” أمام الفيصلي؛ ليحقق العالمي ثاني انتصارات من مباراتين في المسابقة المحلية.

ولعب ” جوليانو ” 90 دقيقة أمام الفيصلي وخلق فرصتين للتهديف، كما قام بـ6 عرضيات من بينهما 2 عرضيات صحيحة وقام بتسديدة على المرمى.