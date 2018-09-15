اعتزال محمود ياسين الفن
كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن نبأ اعتزال والدها الفنان المصري محمود ياسين؛ بعد تقديمه العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.
وعن قرار الاعتزال، أوضحت ” رانيا ” أن والدها مقتنع بقرار اعتزاله؛ نظرًا لأوضاعه الصحية.
ويبلغ محمود ياسين 77 عامًا، وولد عام 1941 في مدينة بورسعيد المصرية، وقدم العديد من الأعمال الهامة والتي حصد من خلالها العديد من الجوائز.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 28 دقيقة
لازم يعتزل
هو باقي فيه حيل
ياالله حسن الخاتمة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله المستعان