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اعتزال محمود ياسين الفن

اعتزال محمود ياسين الفن
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن نبأ اعتزال والدها الفنان المصري محمود ياسين؛ بعد تقديمه العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

وعن قرار الاعتزال، أوضحت ” رانيا ” أن والدها مقتنع بقرار اعتزاله؛ نظرًا لأوضاعه الصحية.

ويبلغ محمود ياسين 77 عامًا، وولد عام 1941 في مدينة بورسعيد المصرية، وقدم العديد من الأعمال الهامة والتي حصد من خلالها العديد من الجوائز.


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