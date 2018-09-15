مشاكل ” السومة ” التهديفية تتفاقم

نواف السالم(صدى):

تفاقمت مشاكل اللاعب السوري الدولي، عمر السومة، على المستوى التهديفي؛ حيث حقق الأهلي الفوز على حساب أحد بثنائية نظيفة مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن عمر السومة، من إحراز هدف وحيد خلال آخر 8 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، بعد تسجيله مجموع 8 أهداف في 5 مباريات سابقة؛ بينما لم يفشل في التسجيل في كل من أول جولتين من الموسم من قبل في المنافسة.

ومن الجدير بالذكر، أن الراقي تمكن من الحفاظ على مستواه حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 11 مباراة لعبها في دوري المحترفين؛ ففاز في 7 تعادل في 4؛ في أطول سلسلة انتصارات حالية له.