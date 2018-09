راسل كرو يفقد أعصابه في مكان التصوير بسبب مائدة الطعام

أماني الغامدي(صدى):

فقد الممثل البريطاني ​راسل كرو​ أعصابه وأصبح في غاية الانفعال والغضب بعد نفاذ الأرز من بوفيه الطعام في مكان تصوير فيلمه القادم ” The True History of the Kelly Gang ”

وأكد مصدر مقرب منه في تصريح إعلامي ، أن كرو غضب للغاية خلال التصوير منذ نحو 3 أسابيع في مدينة فيكتوريا في أستراليا لسبب يراه البعض بسيطاً، إلا أن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها كرو جعلت مزاجه يتغير للأسوأ.

ويأتي تدهور حالته النفسية إثر طلاقه عن زوجته دانييل سبنسر بعد إنفصالهما لأكثر من 5 سنوات.

وكان لافتا بعد طلاقهما إقامته لمزاد علني أطلق عليه إسم “فن الطلاق” ضم 227 قطعة من الفنون الجميلة، هي من متعلقاته ومتعلقات زوجته السابقة.