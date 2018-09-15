راسل كرو يفقد أعصابه في مكان التصوير بسبب مائدة الطعام
فقد الممثل البريطاني راسل كرو أعصابه وأصبح في غاية الانفعال والغضب بعد نفاذ الأرز من بوفيه الطعام في مكان تصوير فيلمه القادم ” The True History of the Kelly Gang ”
وأكد مصدر مقرب منه في تصريح إعلامي ، أن كرو غضب للغاية خلال التصوير منذ نحو 3 أسابيع في مدينة فيكتوريا في أستراليا لسبب يراه البعض بسيطاً، إلا أن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها كرو جعلت مزاجه يتغير للأسوأ.
ويأتي تدهور حالته النفسية إثر طلاقه عن زوجته دانييل سبنسر بعد إنفصالهما لأكثر من 5 سنوات.
وكان لافتا بعد طلاقهما إقامته لمزاد علني أطلق عليه إسم “فن الطلاق” ضم 227 قطعة من الفنون الجميلة، هي من متعلقاته ومتعلقات زوجته السابقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاتلومونه
أنا إذا جعت
كل الحاره تدري
أطربقها فوق تحت
الساعة وحده الظهر تمامآ
وغداي قدامي🍲🥗🍖
عدا يوم الجمعة
أتغدى متأخر شوي
لأني أفطر قبل على الساعة10😋
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 33 دقيقة
الحمد لله والشكر نفسيه وخرابيط علشان الرز خلص
بنت حرب[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 28 دقيقة
الرجل مايتحمل الجوع بعكس المراءة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 23 دقيقة
وليش ما تحمل وش عنده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 22 دقيقة
الأسبوع الي راح
جعت آخر اليل في شقتي بأبها
وعندي الثلاجة
فيها من كل شي
اللحم والخضار والفواكهة والعصيرات وشوكلات وكيك
والمطبخ متكامل والمكرويف
قسم باالله ماعرفت أطبخ
أشغلت خواتي كلهم
نايمين محد رد
وأقلبها
أتصالات
ردت علي وحده فجده
تقول تعال اوديك شيخ البرغر
قلت أنا وين وأنتي وين
وتعلمني طبخت مكرونه
نصها أنحرق ولصق في قاع القدر
والنص الثاني كله مويه😭😭😭😭