سيدة مطالبة بالخلع: وجدت زوجي مع ابنتنا بوضع مخل
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك بعد اكتشافها وجود علاقة آثمة بين زوجها وبين ابنتهم الوحيدة.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أن الأمر بدأ عندما بدأ زوجها في التعرف على أحد أصدقاء السوء من مروجى المواد المخدرة؛ ليتعاطى المواد المخدرة والحبوب.
لتكتشف السيدة ذات يوم وجود علاقة آثمة بين زوجها وبين ابنته الوحيدة، قائلة: ” حاولت مرات عديدة تكذيب عيني من فعل زوجي وما يقوم به من حركات وملامسات كان يقوم بها تجاه ابنته ” .
واستكملت السيدة: ” فى أحد المرات وأثناء ذهاب الاولاد للمدرسة، كانت ابنتي مع والدها، وقلت له بأني سأخرج للعمل وسأعود بعد الظهر، ولكن عدت بعد ساعة؛ لأجد زوجي وابنتي في وضع مخل ” ؛ لتقرر بعد ذلك رفع دعوى خلع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 58 دقيقة
لاحول ولاقوةالا باالله
والبنت شكلها راضية
الله يحرقها هي وأياه😡
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 39 دقيقة
استغفر الله العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 29 دقيقة
معقوله يا مسلمين كل هذي الامور تحصل في مصر وصدى اشوفها مركزه هذي الايام على خلع طلاق خيانه ذبح يعني ما عد فيه اخبار غير هذي
بنت حرب[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 14 دقيقة
صدى مركزة على هالأمور لإنها تجذب القارئ مع الأسف بس طبعاً عشان مانظلمهم مسوين تنويع في الأخبار إن بغيت هنا ولا هنا ههه