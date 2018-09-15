” السعودية للكهرباء ” تسعى لإيجاد مسارات بديلة بمشاريع طرق فيفاء وبني مالك

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن هناك تنسيقًا كاملًا وشبه يومي مع وزارة النقل للانتهاء من تنفيذ جميع الإزاحات الخاصة بالأعمدة الكهربائية في طريق فيفاء وغيره من الطرق في فيفاء وبني مالك بمنطقة جازان.

وأشارت ” السعودية للكهرباء ” إلى أنه يتم التنسيق مع المسؤولين والتعاون مع المتخصصين في وزارة النقل على أرض الواقع، لسرعة نقل مسار الشبكة الكهربائية وإيجاد مسارات بديلة تضمن موثوقية وسلامة الخدمة الكهربائية.

وأكدت الشركة على حرصها على التنسيق مع الجهات المتخصصة خلال تنفيذ كل مراحل إيصال الخدمة الكهربائية، وتنفيذ المشاريع الكهربائية المختلفة في جميع مناطق المملكة.