الطموح والهمة العالية

ماذا تريد في هذه الحياة؟ هل سبق وأن سألت نفسك هذا السؤال؟ وهل إجابتك عليه أقنعتك وأرضتك؟

أغلبنا له هدف في هذه الحياة يسعى للوصول إليه ، ولكن نتفاوت في درجات وصولنا لأهدافنا ، ولكن تأكد مادام لك هدف ستصل له يوما ما ، لا تخذل نفسك ، اجعلها تعتاد على تحقيق الأهداف والإنجازات ، أحيانا تخطط لأهدافك وأنت لا تشعر ، ثم تبدأ بتحقيقها واحد تلو الآخر ، لديك هدف لا تجعل له حد معين ، اجعل هدفك عنان السماء وضع الطموح أمام عينيك ، استلهم من قصص الناجحين ولا تكن مثلهم بل كن أفضل منهم ، النقطة المهمة عند الطموح وصاحب الهمة العالية أتعلم ما هي ؟

أنه يرى الوقت لا يزال كافي وبإمكانه تحقيق هدفه والمزيد أيضا من الأهداف الجانية ، الطموح لا يقول أن الوقت قد فات وأنه لا يقدر على تحقيق مراده ، وصاحب الهمة العالية لا يقول أن الوقت مبكر ويؤخر تحقيق أهدافه حتى ينسى تلك الأهداف أو يشعر أنه كبر على تحقيقها ، بل يبدأ فور معرفته بما يريد وما هو هدفه في التنفيذ حتى ينتهي في وقت وجيز سريع ، حتى أنت لديك طموح وهمة عالية ابدأ الآن واسعى لهدفك .