مذيعة مصرية تصارع الموت وتستغيث بالسيسي لإنقاذها

القاهرة(صدى):

تعرضت المذيعة المصرية نانسي إبراهيم، لحادث سيارة مروع، مما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح خطيرة، ودخولها في حالة حرجة، تستدعي إجراء 3 عمليات جراحية لها.

وتفصيلًا، أصيب المذيعة بفضائية ” نايل سينما ” المصرية، بكسور في عظام الصدر والكتفين، وبكسر منضغط مستقر في الفقرة الثانية وآخر مفتت، وخلع بمفصل الكاحل الأيمن، وكسر بالضلوع من الجهة اليسرى، ونُقلت إلى مستشفى القوات الجوية.

ومن جانبهم، بعث العاملون بالقناة التي تعمل فيها ” نانسي ” ، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستغيثون به للتدخل لعلاجها على نفقة الدولة خارج مصر، نظرًا للحالة الصحية الحرجة للغاية التي تمر بها.