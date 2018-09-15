مذيعة مصرية تصارع الموت وتستغيث بالسيسي لإنقاذها
تعرضت المذيعة المصرية نانسي إبراهيم، لحادث سيارة مروع، مما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح خطيرة، ودخولها في حالة حرجة، تستدعي إجراء 3 عمليات جراحية لها.
وتفصيلًا، أصيب المذيعة بفضائية ” نايل سينما ” المصرية، بكسور في عظام الصدر والكتفين، وبكسر منضغط مستقر في الفقرة الثانية وآخر مفتت، وخلع بمفصل الكاحل الأيمن، وكسر بالضلوع من الجهة اليسرى، ونُقلت إلى مستشفى القوات الجوية.
ومن جانبهم، بعث العاملون بالقناة التي تعمل فيها ” نانسي ” ، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستغيثون به للتدخل لعلاجها على نفقة الدولة خارج مصر، نظرًا للحالة الصحية الحرجة للغاية التي تمر بها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33304 ] نشر منذ 2 ساعتين
واحد سأل عجوز :
لو سمحتي ياخاله
وين مستشفى العظام ؟!!
قالت : اقطع الشارع وانت مغمض
وهم بيوصلونك .. 😂😂😂
*الجده👵مهي برايقه*😂😂
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يشفيها
بنت حرب[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيها