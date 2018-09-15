بالفيديو.. شاطئ بالمغرب يلفظ يد إنسان
وثق مقطع فيديو، تفاجئ الموجودين شاطئ الريفيين بمدينة الفنيدق شمال المغرب، بلفظ البحر جزء من يد انسان، والتي رأى البعض أنها تعود لأحد المهاجرين السريين، الذين ارتفع عددهم بشكل كبير مؤخرًا.
وأظهر المقطع، صدمة الأشخاص الموجودين على الشاطئ باليد المتحللة التي لفظها البحر، وذلك تزامنًا مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة، عن جرف المياه لـ 21 جثة، يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول الى الشواطئ الإسبانية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 1 ساعة
كثفوا البحث عن بقية الجسم🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33298 ] نشر منذ 47 دقيقة
موقف يخوف يامحرومه
تخيلي تسبحين في البحر فجأه الا وقدامك🖐️
تمر من عندك😱😱😱😱