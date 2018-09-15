بالفيديو.. شاطئ بالمغرب يلفظ يد إنسان

مليكة فؤاد(صدى):

وثق مقطع فيديو، تفاجئ الموجودين شاطئ الريفيين بمدينة الفنيدق شمال المغرب، بلفظ البحر جزء من يد انسان، والتي رأى البعض أنها تعود لأحد المهاجرين السريين، الذين ارتفع عددهم بشكل كبير مؤخرًا.

وأظهر المقطع، صدمة الأشخاص الموجودين على الشاطئ باليد المتحللة التي لفظها البحر، وذلك تزامنًا مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة، عن جرف المياه لـ 21 جثة، يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول الى الشواطئ الإسبانية.