الإسكان تعلن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج ” سكني “

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة التاسعة من برنامج ” سكني ” لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل الخيارات السكينة وتوزيعها الجغرافي حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة التاسعة تم تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة، أما مستفيدي صندوق التنمية العقارية فتتوزع على جميع مناطق المملكة حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.

وفي ختام المؤتمر الصحافي تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في منطقة الرياض هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة.

من جهته، أوضح المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني أن استمرار برنامج ” سكني ” في توفير المزيد من الخيارات السكنية لتمكين المواطنين من تملك المساكن التي تلبّي رغباتهم، مؤكداً أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من الوحدات المتنوعة، بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

وبين أن برنامج ” سكني ” مستمر في تسليم المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مشاريع الوزارة الجاهزة حيث تم مؤخراً تسليم عدد من المستفيدين في كل من الزلفي والخرمة، لينضما بذلك إلى القنفذة والعيينة وصبيا وعرعر والدوادمي وثادق والخبر والمبرز وغيرها من المشاريع.

وأفاد أن برنامج ” سكني ” يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة خمسة خيارات، هي مشاريع الوزارة الجاهزة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم تسليمها خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى، والأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين بحسب رغباتهم، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيار السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل فترات الانتظار إلى أقل من 3 أعوام.

بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات.

وأشار العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ” سكني ” هنا للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني ” إسكان ” هنا، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية هنا لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.