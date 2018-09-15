اليوم الوطني هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها الدول المختلفه حول العالم

تعبيرا عن ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع وتعبر فبها عن مدى حبهم لبعضهم البعض ولحكامهم

وغالبا ماتكون هذه المناسبة عطلة رسمية لكافة العاملين في الدوله ويصادف هذا اليوم في معظم البلاد تاريخ توحيدها او استقلالها

وتختلف فعاليات اليوم الوطنى من دولة إلى اخرى حسب عادات وأعراف وتقدم كل دولة حيث تقوم حكومات بعض الدول بتدشين الاحتفالات الوطنية الرسمية وترفع من خلالها الأعلام على كافة المؤسسات الحكومية

وتطلب من الشعب المشاركة في هذه الفعاليات وتكتفي بعض الدول الأخرى بإعلان هذا اليوم عطلة رسمية لكافة المؤسسات في الدولة

وتنبع أهمية هذا اليوم الوطني في تذكير الأجيال الجديدة بكافة الإنجازات التي قام بها من سبقوهم والحرص على غرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال الشابة للسير قدما على خطى من سبقوهم

وتقديم أفضل صورة عن بلدهم في كافة المحافل الدولية ونشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية

وبما إن اليوم الوطني للملكةالعربية السعودية على الأبواب اتمنى من الجميع على حدا سوى على الظهور بالمظهر المشرف امام العالم والفرح في حدود المعقول وعدم اثارة الفوضى سوى بالتعدي على الاشخاص او الممتلكات

وان يكون فرحتنا نحن كسعوديين فرحتين بيومنا الوطني وما تحقق للوطن على مدى السنون الماضيه من نهضه في جميع المجالات او بانتصار قواتنا على الحدود في محاربة المتسللين او بنجاح قواتنا بالداخل بدحر التطرف والمتطرفين ويجب علينا إن نحمد الله على مانحن فيه من امن وامان وها نحن نحتفل بيومنا الوطني (88) ووطنا ينعم بفضل الله بهذا الامن والاستقرار ورغد العيش